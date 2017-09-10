Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Новости T7-inform

← Ярмарки по всей Перми

10 сентября - День набережной

набережная

В сентябре прошлого года в Перми начался новый период в жизни реконструированной набережной Камы. Тогда же было принято решение праздновать День набережной ежегодно, превратив это событие в городскую традицию.

10 сентября с 19.00 на набережной начнут работу четыре сценических комплекса: главная площадка – на Соборной площади; «Классическая сцена», «Маяк», «Сцена на песке» – внизу, на променадной части набережной. Каждая сцена будет иметь самостоятельную программу, рассчитанную на зрителей с самыми разными вкусовыми предпочтениями и интересами. Семейную аудиторию порадуют цирковые выступления, карнавальные перформансы и детские игровые площадки; любителей зрелищ ждет парусная регата в сопровождении оркестра; меломанов и модников приглашают на фестиваль электронной музыки и концерт лучших молодых пермских команд; ценителям классики также приготовлена отдельная музыкальная афиша событий.
На главной сцене, расположенной на Соборной площади, будет представлена программа «Набережная. Новое время», в которой примут участие гости из города-побратима Дуйсбурга, а также Ксения Висладос, Александр Смирнов – «Смирный и друзья», группа So Fix, группа The Aira. В финале вечера после 21.30 выступит народный артист России Олег Газманов.
На «Классической сцене», которая расположится в нижней части набережной (у зрительского амфитеатра), будет представлена программа с исполнением академической музыки. Акватория реки Камы тоже превратится в своеобразную сцену. Здесь можно будет послушать комментаторов парусной регаты.
Работа сценической площадки «На песке» начнется с выступления цирковых коллективов «Молодость» и «Люмьер», которых сменят танцоры Danger Electro. После 21.00 здесь выступят новые пермские музыкальные команды, работающие в разных стилях: инди, поп, электроника, каверы и др. Вечер пройдет в компании музыкантов My Own Spaceship, Club Foot, Otets и группы Happy. Сцена «Маяк» откроется специально для проведения фестиваля электронной музыки. Свои сеты отыграют Alex P & Magic Voice, Kolya Nikel. В финале состоится выступление пермской электронной группы Jackie Komutatsu.
Для самых юных гостей праздника в нижней части набережной заработают интерактивные зоны «Пермская флора» и «Камская фауна», где дети смогут поиграть с аниматорами в подвижные игры, сделать фотографии на память, принять участие в шоу мыльных пузырей и освоить гигантскую напольную игру «По лесным тропам».
В течение всего вечера гостей праздника будут приветствовать персонажи одного из главных событий лета – карнавального шествия «Пермское яркое», а также ходулисты и актеры уличных театров. Праздник завершится в 23.00 большим фейерверком, который запустят с территории городского пляжа над акваторией реки Камы.
В течение всего лета в Пермском крае проходил фестиваль «Пермский период. Новое время», важной частью которого стала серия событий под названием «Суббота на набережной». За это время обновленная набережная реки Камы стала настоящим центром притяжения жителей и гостей Перми. Праздник «День набережной» является своеобразным заключительным аккордом марафона летних культурных событий Прикамья.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 10.09.2017 в 09:00 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

Ярмарки по всей Перми

Выражать мнение - свободно и добровольно

Аукцион на установку системы видеонаблюдения прошел с нарушениями

ВОВРЕМЯ. Про Добро: Куединский район

Проверено на себе: Учитель начальных классов

«История на экране»: Пермская набережная

Пульс города. Выпуск 06.09.2017

Оберегая традиции: Сайгатка

ВОВРЕМЯ. ПРО Народ: Армянская культура

«Шпаргалка»: Как помочь ребенку адаптироваться к школе


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Ярмарки по всей Перми

Обратите внимание

в Перми

10 сентября - День набережной

Принято решение праздновать День набережной ежегодно, превратив это событие в городскую традицию.
читать10.09.2017 в 09:00
Метки: в Перми, Общество

Ярмарки по всей Перми

9 и 10 сентября во всех районах Перми пройдут ярмарки выходного дня.
читать09.09.2017 в 10:16
Метки: в Перми, Общество

Владимир Путин: «Пермь - крупнейший экономический кластер»

Как прошел визит главы государства в Пермь?
смотреть видео читать09.09.2017 в 08:05
Метки: в Перми, Власть, в России

Выражать мнение - свободно и добровольно

10 сентября 2017 года впервые за много лет жителям Пермского края предстоит выбрать губернатора.
читать08.09.2017 в 18:09
Метки: в Перми, в Пермском крае, Выборы

Почти как в Австрии: В Перми открыли Венский фестиваль музыкальных фильмов

Под открытым небом пермяки и гости города могут посмотреть музыкальные кинофильмы и познакомиться с исполнителями мирового уровня.
смотреть видео читать08.09.2017 в 17:41
Метки: в Перми, Общество, Культура, в России

в России

Юлия Меньшова: «Я была хороша для всех, кроме мужа»

Казалось бы, это сулило ей беззаботное детство, легкую юность и вполне предсказуемую жизнь. Но всё вышло не так просто.
читать09.09.2017 в 17:14
Метки: в России, СМИ, Общество

Кто на свете всех милее?

Ко Всемирному дню красоты – 9 сентября – мы выяснили, кто из знаменитостей боролся за корону первой красавицы и чем это обернулось.
читать09.09.2017 в 13:09
Метки: в России, СМИ, Общество

Владимир Путин: «Пермь - крупнейший экономический кластер»

Как прошел визит главы государства в Пермь?
смотреть видео читать09.09.2017 в 08:05
Метки: в Перми, Власть, в России

Почти как в Австрии: В Перми открыли Венский фестиваль музыкальных фильмов

Под открытым небом пермяки и гости города могут посмотреть музыкальные кинофильмы и познакомиться с исполнителями мирового уровня.
смотреть видео читать08.09.2017 в 17:41
Метки: в Перми, Общество, Культура, в России

Кросс нации: на забег выйдут тысячи пермяков

В Прикамье открылась регистрация на «Кросс нации», который пройдёт 16 сентября.
смотреть видео читать08.09.2017 в 17:23
Метки: в Перми, в России, Спорт, Общество
Лента новостей RSS каналы

10 сентября - День набережной10 сентября - День набережной

Юлия Меньшова: «Я была хороша для всех, кроме мужа»Юлия Меньшова: «Я была хороша для всех, кроме мужа»

Кто на свете всех милее?Кто на свете всех милее?

Ярмарки по всей ПермиЯрмарки по всей Перми

Владимир Путин: «Пермь - крупнейший экономический кластер»Владимир Путин: «Пермь - крупнейший экономический кластер»

Выражать мнение - свободно и добровольноВыражать мнение - свободно и добровольно

Почти как в Австрии: В Перми открыли Венский фестиваль музыкальных фильмовПочти как в Австрии: В Перми открыли Венский фестиваль музыкальных фильмов

Кросс нации: на забег выйдут тысячи пермяковКросс нации: на забег выйдут тысячи пермяков

Мост дружбы - новый арт-объект в ПермиМост дружбы - новый арт-объект в Перми

Дегустируй и покупай пермскоеДегустируй и покупай пермское

«Управляшки» оштрафуют за мусор возле домов«Управляшки» оштрафуют за мусор возле домов

Наталья Осипова: «Хочется подарить чудо!»Наталья Осипова: «Хочется подарить чудо!»

Пейнтбол - спорт для активныхПейнтбол - спорт для активных

Да будет газ!Да будет газ!

«Хроники Нарнии» по-пермски«Хроники Нарнии» по-пермски

Специальный репортаж: Молодежный форум «Пермский период»Специальный репортаж: Молодежный форум «Пермский период»

Наталья Осипова побывала в гостях у хореографического училищаНаталья Осипова побывала в гостях у хореографического училища

Памятник троллейбусу - трогать разрешаетсяПамятник троллейбусу - трогать разрешается

Как пермячки «заболели» хоккеем на травеКак пермячки «заболели» хоккеем на траве

Высокий визит: Владимир Путин в ПермиВысокий визит: Владимир Путин в Перми

Не для слабаков: самые сильные люди соберутся в ПермиНе для слабаков: самые сильные люди соберутся в Перми

Пермь-Восток: загадочному Вьетнаму посвящаетсяПермь-Восток: загадочному Вьетнаму посвящается

На чьей улице праздник?На чьей улице праздник?

Флешмоб «Голосовач»: Пермяки поставили гигантскую «галочку»Флешмоб «Голосовач»: Пермяки поставили гигантскую «галочку»

В День набережной изменится движение транспортаВ День набережной изменится движение транспорта

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru