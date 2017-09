10 сентября - День набережной

В сентябре прошлого года в Перми начался новый период в жизни реконструированной набережной Камы. Тогда же было принято решение праздновать День набережной ежегодно, превратив это событие в городскую традицию.



10 сентября с 19.00 на набережной начнут работу четыре сценических комплекса: главная площадка – на Соборной площади; «Классическая сцена», «Маяк», «Сцена на песке» – внизу, на променадной части набережной. Каждая сцена будет иметь самостоятельную программу, рассчитанную на зрителей с самыми разными вкусовыми предпочтениями и интересами. Семейную аудиторию порадуют цирковые выступления, карнавальные перформансы и детские игровые площадки; любителей зрелищ ждет парусная регата в сопровождении оркестра; меломанов и модников приглашают на фестиваль электронной музыки и концерт лучших молодых пермских команд; ценителям классики также приготовлена отдельная музыкальная афиша событий.

На главной сцене, расположенной на Соборной площади, будет представлена программа «Набережная. Новое время», в которой примут участие гости из города-побратима Дуйсбурга, а также Ксения Висладос, Александр Смирнов – «Смирный и друзья», группа So Fix, группа The Aira. В финале вечера после 21.30 выступит народный артист России Олег Газманов.

На «Классической сцене», которая расположится в нижней части набережной (у зрительского амфитеатра), будет представлена программа с исполнением академической музыки. Акватория реки Камы тоже превратится в своеобразную сцену. Здесь можно будет послушать комментаторов парусной регаты.

Работа сценической площадки «На песке» начнется с выступления цирковых коллективов «Молодость» и «Люмьер», которых сменят танцоры Danger Electro. После 21.00 здесь выступят новые пермские музыкальные команды, работающие в разных стилях: инди, поп, электроника, каверы и др. Вечер пройдет в компании музыкантов My Own Spaceship, Club Foot, Otets и группы Happy. Сцена «Маяк» откроется специально для проведения фестиваля электронной музыки. Свои сеты отыграют Alex P & Magic Voice, Kolya Nikel. В финале состоится выступление пермской электронной группы Jackie Komutatsu.

Для самых юных гостей праздника в нижней части набережной заработают интерактивные зоны «Пермская флора» и «Камская фауна», где дети смогут поиграть с аниматорами в подвижные игры, сделать фотографии на память, принять участие в шоу мыльных пузырей и освоить гигантскую напольную игру «По лесным тропам».

В течение всего вечера гостей праздника будут приветствовать персонажи одного из главных событий лета – карнавального шествия «Пермское яркое», а также ходулисты и актеры уличных театров. Праздник завершится в 23.00 большим фейерверком, который запустят с территории городского пляжа над акваторией реки Камы.

В течение всего лета в Пермском крае проходил фестиваль «Пермский период. Новое время», важной частью которого стала серия событий под названием «Суббота на набережной». За это время обновленная набережная реки Камы стала настоящим центром притяжения жителей и гостей Перми. Праздник «День набережной» является своеобразным заключительным аккордом марафона летних культурных событий Прикамья.