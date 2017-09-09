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Ярмарки по всей Перми

ярмарка

9 и 10 сентября во всех районах Перми пройдут ярмарки выходного дня, на которых свои товары для продажи представят прикамские производители сельскохозяйственной продукции.

 

Как пояснили в департаменте экономики и промышленной политики городской администрации, продажа товаров будет организована как с машин, так и в торговых палатках и шатрах. Большинство торговых площадок будет работать с 10.00 до 18.00, некоторые будут принимать гостей до 20.00. Местные производители представят овощи и фрукты, молочные и рыбные продукты, мясные изделия, мед и сладости, а также непродовольственные товары: гончарные и берестяные изделия, сувениры. Продаваться сельхозтовары будут по следующим адресам.

 

Дзержинский район

9–10 сентября – сельскохозяйственная и плодоовощная продукция по адресам: ул. Мильчакова, 22; ул. Связистов, 22; ул. Голева, 8; проспект Парковый, 8а, 16 и 28; ул. Маяковского, 33; ул. Транспортная, 27; ул. Куфонина, 12; ул. Ветлужская, 34, 62 и 89, ул. Вагонная, 22.

 

Индустриальный район

9–10 сентября – сезонный универсальный ассортимент по адресам: ул. Сивкова, 3б; ул. Карпинского, 79а; ул. Советской Армии, 4.

9–10 сентября – продовольственные товары по ул. Мира, 104.

9–10 сентября – продовольственные и непродовольственные товары по адресам: ул. Советской Армии, 33; ул. Космонавта Леонова, 47а; ул. Власова, 37; ул. Стахановская – ул. Карпинского.

 

Кировский район

10 сентября – плодоовощная продукция по адресам: ул. Б. Хмельницкого, 13а;

ул. Ласьвинская, 64; ул. Маршала Рыбалко, 100; ул. Калинина, 19.

10 сентября – плодоовощная продукция, халва по ул. Воронежской, 8.

10 сентября – плодоовощная продукция, посадочный материал по ул. А. Невского, 25.

10 сентября – плодоовощная продукция, колбасные изделия, халва и сладости, рассада, мед по ул. Адмирала Ушакова, 24.

10 сентября – гончарные изделия, изделия из бересты, мед, плодоовощная продукция

по ул. Волгодонской, 20а.

 

Ленинский район

9 сентября – сезонная продукция смешанного ассортимента по ул. Попова, 23.

9–10 сентября – рассада, саженцы, продукция смешанного ассортимента по адресам: ул. Попова, 61 (прирыночная площадь);

ул. Пушкина, 104; ул. Подгорная, 47.

10 сентября – саженцы, плодоовощная продукция, мед, цветы по ул. Профессора Дедюкина, 8а.           

 

Мотовилихинский район

9–10 сентября – овощи, фрукты, бахчевые, колбасные изделия, промышленные товары по ул. Крупской, 23–25.

9–10 сентября – овощи, фрукты, бахчевые по ул. Тургенева, 19.

9–10 сентября – овощи, фрукты, бахчевые, мороженое по ул. Уинской, 2.   

9–10 сентября – мясопродукты, молочная продукция, овощи, фрукты по ул. Тургенева, 27.

9–10 сентября – мясопродукты, овощи, фрукты по ул. Уинской, 10. 

9–10 сентября – мясопродукты, молочная продукция, овощи, фрукты, непродовольственные товары по ул. Крупской, 42.

9–10 сентября – колбасные изделия, мясная, рыбная, молочная продукция, овощи, фрукты, бахчевые по ул. Восстания, 25 (территория ТК «Мотовилихинский»).  

9–10 сентября – мед, молочная продукция, картофель по ул. Восстания, 12.

9–10 сентября – овощи, фрукты, бахчевые, товары для сада и огорода по ул. Лядовской, 108.     

9–10 сентября – овощи, фрукты, бахчевые, мясопродукты, мед по ул. Гашкова, 19а.

 

Свердловский район

9–10 сентября – продукция смешанного ассортимента по адресам: ул. Гусарова, 5; ул. Запорожская, 11; ул. Загарьинская, 6; ул. Н. Островского, 101.

10 сентября – продукция смешанного ассортимента по адресам: ул. Нестерова, 18; ул. Лукоянова, 6; ул. Лодыгина, 14; ул. Куйбышева, 140; ул. Клары Цеткин, 10; ул. Гусарова, 5; ул. Обвинская, 10; Серебрянский пр., 9; ул. Героев Хасана, 117; ул. Суздальская, 1; ул. Рабоче-Крестьянская, 30.

 

Орджоникидзевский район

9–10 сентября – сельхозпродукция, изделия и сувениры народных промыслов по ул. А. Щербакова, 33.

9–10 сентября – продукция смешанного ассортимента по ул. Вильямса, 20/1.

10 сентября – продукция смешанного ассортимента по адресам: ул. Репина, 74; ул. Писарева, 25; ул. Молдавская, 3.

 

Новые Ляды

10 сентября – овощи, фрукты, колбасные изделия, мясо птицы, кролики, молоко, сметана, творог, мед и продукция из меда по ул. Н. Островского, 89.

10 сентября – овощи, фрукты, молоко, сметана по ул. Н. Островского, 88.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 09.09.2017 в 10:16 в рубрике - Новости T7-inform

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