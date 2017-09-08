Выражать мнение - свободно и добровольно

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 выборы

10 сентября 2017 года впервые за 17 лет жителям Пермского края предстоит выбрать губернатора. На самые актуальные вопросы пермяков о выборах отвечают начальник информационно-аналитического отдела аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском крае Лидия Ясырева и член Избирательной комиссии Пермского края Антон Маклаев.

 

Как мне проголосовать 10 сентября 2017 года на своем избирательном участке?

Всё очень просто. Вам уже доставили приглашение на выборы, где указан адрес вашего избирательного участка. 10 сентября 2017 года в день голосования вам необходимо прийти туда с паспортом в любое удобное время с 8.00 до 22.00. На участке необходимо подойти к членам участковой комиссии, предъявить паспорт и взять бюллетень, после чего в кабинке для тайного голосования сделать в нем отметку за ОДНОГО из выбранных вами кандидатов (поставить в квадратике напротив фамилии кандидата любой знак). В завершение рекомендуем сложить заполненный бюллетень вдвое для обеспечения тайны голосования и опустить его в прозрачную урну. Вся процедура займет не более 5 минут.

 

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина: «Выборы 10 сентября – это добровольное право человека сделать собственный выбор, обязать прийти на избирательный участок никто не может. Вместе с тем принять участие в голосовании и отдать свой голос за того или иного кандидата – значит выразить гражданскую позицию, встать на путь активного участия в принятии общественно важных решений. Задача общества и власти – не допустить нарушений и оказать всестороннее содействие в реализации избирательного права. Именно такой подход – отражение открытых, легитимных и честных выборов».

 

А где я могу узнать информацию о кандидатах на пост губернатора Пермского края?

Для участия в выборах губернатора Пермского края зарегистрированы 5 кандидатов, выдвинутых политическими партиями. Их фамилии будут располагаться в избирательном бюллетене в алфавитном порядке. Подробная информация о кандидатах доступна на сайте Избирательной комиссии Пермского края. Кроме того со всеми сведениями о кандидатах можно ознакомиться в мобильном приложении «Мои выборы», доступном для смартфонов на системах Android и IOs. И традиционно эту информацию можно получить на специальных информационных плакатах, расположенных в помещениях избирательных участков.

 

Как найти свой избирательный участок, если мне не принесли приглашение на выборы?

Найти избирательный участок просто, и есть несколько способов. В сети Интернет это сервис на сайте Центризбиркома России «Найди свой избирательный участок» cikrf.ru/uiksearch/ или по телефону «горячей линии» 8-800-301-41-21 (звонок бесплатный). Ваш избирательный участок также автоматически определится при заполнении полей с адресом в мобильном приложении «Мои выборы» (опубликовано в AppStore и PlayMarket). Есть и еще один простой способ – спросить у соседей.

 

Как мне проголосовать не по месту прописки, если я не успел подать заявление до 4 сентября или не знаю, где точно смогу проголосовать 10 сентября?

Если вы в силу обстоятельств не сможете находиться на территории своего участка 10 сентября, то есть возможность прийти туда с 5 по 9 сентября (до 14.00) и подать соответствующее заявление. По нему (с паспортом) вы сможете 10 сентября проголосовать на одном из 135 определенных участков в Пермском крае. Их перечень вам выдадут при написании заявления.

 

10 сентября – выходной, я планирую быть за городом, на даче. Можно ли как-то проголосовать?

Такая возможность есть, только если до 4 сентября вы написали заявление для голосования на участке вблизи дачи. В другом случае вы сможете проголосовать только на своем участке по месту регистрации. 10 сентября специально для удобства избирателей все избирательные участки в Пермском крае будут работать до 22.00, возможно, вы успеете вернуться и проголосовать.

 

Я отношусь к маломобильным категориям граждан, но хочу проголосовать именно в помещении избирательного участка, смогу ли я это сделать?

Да, безусловно. Для этого созданы все условия. 95% участков расположены на первых этажах зданий. Все участки оборудованы лупами с подсветкой и трафаретами для голосования слабовидящих избирателей. Все информационные материалы выполнены крупным шрифтом. На 407 участках в местах массового проживания избирателей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата установлены специальные кабины для их комфортного голосования. Кроме того более 60% участков оборудованы необходимыми элементами доступной среды: пандусами, широкими дверными проемами. Дополнительно на 11 участках в местах компактного проживания слабовидящих избирателей установлены комплексы «Доступные выборы», которые позволяют самостоятельно ориентироваться в помещении для голосования и полностью самостоятельно голосовать. На многих участках будут работать волонтеры для оказания помощи маломобильным избирателям.

 

А если я все-таки по состоянию здоровья не смогу дойти до своего участка?

Проголосовать на дому избиратель может только в день голосования, то есть 10 сентября, на основании своего письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного через других лиц), поданного заранее в участковую избирательную комиссию до 16.00 10 сентября. В заявлении кроме паспортных данных нужно указать причину голосования на дому (болезнь или инвалидность).

10 сентября члены участковой комиссии выезжают к этому избирателю на дом. Они должны иметь при себе опечатанный (опломбированный) переносной ящик для голосования, необходимое количество бюллетеней для голосования, пакет необходимых документов. В случае, если бюллетень был испорчен при голосовании, в заявлении также делается отметка о получении нового избирательного бюллетеня взамен испорченного.

 

Можно ли проголосовать, предъявив водительское удостоверение?

Избирательные бюллетени выдаются исключительно после предъявления паспорта или заменяющего его документа (например, временного удостоверения личности, выдаваемого в случае замены паспорта, или военного билета исключительно для граждан, проходящих военную службу). Водительское, пенсионное удостоверения или военный билет для гражданских лиц не дают права получения бюллетеня.

 

Если я сомневаюсь в законности действий тех или иных лиц на выборах, могу ли я где-то оперативно получить консультацию?

По любому вопросу, касающемуся Единого дня голосования, можно обратиться по телефону «горячей линии», в том числе по вопросам возможных нарушений прав избирателей. Сообщить об этом можно по телефонам, указанным на этой странице, – в Избирательную комиссию Пермского края и Уполномоченному по правам человека в Пермском крае.

 

Могут ли на избирательном участке раздаваться агитационные материалы?

Нет. Запрещается размещать агитационные материалы в зданиях, в которых находятся избирательные комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них. Официальная же информация о кандидатах должна быть на каждом избирательном участке, эта же информация есть на сайте Краевой избирательной комиссии и в мобильном приложении «Мои выборы».

Кроме того накануне выборов и в Единый день голосования – 9 и 10 сентября – запрещено распространение какой-либо агитационной продукции, в том числе запрещена и агитация в СМИ.

 

 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Выборы

Опубликовано: 08.09.2017 в 18:09 в рубрике - Новости T7-inform

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