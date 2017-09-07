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← ВОВРЕМЯ. Про Добро: Куединский район

Аукцион на установку системы видеонаблюдения прошел с нарушениями

камера

В Пермское УФАС поступили жалобы от ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» и ООО «Центр ИТ Решений» на действия МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»  и Администрации Перми.

Предметом жалобы стало проведение электронного аукциона на установку системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации на территории Перми, начальная стоимость контракта которого составила 264, 9 млн рублей.

По мнению ОАО «Пермский телефонный завод «Телта», установленным Заказчиком требованиям соответствовал товар только одного производителя, однако доводы заявителя не подтвердились.

ООО «Центр ИТ Решений» в свою очередь пожаловалось в том числе на отсутствие запрета на допуск товаров из иностранных государств, предусмотренный Постановлением Правительства от 16 ноября 2015 года. Жалоба компании в этой части была признана обоснованной.

В ходе рассмотрения жалобы также была проведена внеплановая проверка,  по результатам которой специалисты антимонопольного ведомства выявили нарушение, выразившееся в установлении заказчиком дополнительных требований к участникам закупки, противоречащих действующему законодательству.

Антимонопольное ведомство выдало предписание МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»  и Администрации Перми об устранении нарушения и внесении необходимых изменений в конкурсную документацию. Сейчас рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности должностных лиц МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», выступившего заказчиком, и уполномоченного органа в лице Администрации Перми.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 07.09.2017 в 16:05 в рубрике - Новости T7-inform

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