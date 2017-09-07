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ВОВРЕМЯ. Про Добро: Куединский район
Утреннее шоу "ВОВРЕМЯ" познакомит телезрителей с добрыми новостями со всего Пермского края и просто зарядит позитивной энергией на целый день. В гостях у программы Куединский район.
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