Проверено на себе: Учитель начальных классов
Ведущий рубрики "Проверено на себе" отправился в пермскую школу на урок к второклассникам в качестве учителя. Звонок неизбежен, волнение зашкаливает. Как ни крути, педагог начальных классов - очень сложная и ответственная работа!
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