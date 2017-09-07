«История на экране»: Пермская набережная
Без преувеличения уникальные кадры - первая телесъемка на Каме на рубеже 50-60-х годов. Набережная еще не построена, но смотровая площадка возле художественной галереи пользуется популярностью у пермяков и гостей города. Как менялась пермская набережная - в нашей "Истории на экране".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Пульс города. Выпуск 06.09.2017
Оберегая традиции: Сайгатка
ВОВРЕМЯ. ПРО Народ: Армянская культура
«Шпаргалка»: Как помочь ребенку адаптироваться к школе
Молодёжка: Дополнительное образование - это интересно!
ВОВРЕМЯ! Программа про детей и для детей
Арбитражный апелляционный суд поддержал позицию УФАС
Павел Миков: «Каждой проблеме - особое внимание»
Семья - городской символ счастья
По краю ожидаются сильные дожди
Добавить комментарий: