Пульс города. Выпуск 06.09.2017
Пермь - это не просто мегаполис, это город со своей особой атмосферой. Чем живет наш город и как проводят время пермяки? Чем мы гордимся, а что хотим изменить? Программа не оставит равнодушными тех людей, кому интересно не только прошлое, но и настоящее Перми, кто хочет почувствовать сердцебиение этого города.
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