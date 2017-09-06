Оберегая традиции: Сайгатка

Архитектурно-исторический комплекс "Сайгатка" - одна из достопримечательностей Пермского края, а в прошлом старообрядческая деревня, возникшая в середине 17 века на берегу реки Камы. От старого села остался всего один дом. Но какой! Срубленный из кондовой сосны без единого гвоздя, с помощью топора и долота.