Оберегая традиции: Сайгатка
Архитектурно-исторический комплекс "Сайгатка" - одна из достопримечательностей Пермского края, а в прошлом старообрядческая деревня, возникшая в середине 17 века на берегу реки Камы. От старого села остался всего один дом. Но какой! Срубленный из кондовой сосны без единого гвоздя, с помощью топора и долота.
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