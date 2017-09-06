ВОВРЕМЯ. ПРО Народ: Армянская культура
Утреннее шоу пермского ТВ о народах Прикамья. Быт, игры, танцы, музыка, рецепты вкусных национальных блюд, традиции, новости и все, чем живут народности, населяющие Пермский край.
В этом выпуске: слушаем чарующий голос армянского дудука, учимся здороваться по-армянски, любуемся ансамблем армянского национального танца "Крунк" и делаем солонку в виде граната.
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