«Шпаргалка»: Как помочь ребенку адаптироваться к школе
С началом учебы коренным образом меняется образ жизни ребенка. Три летних месяца он отдыхал, спал сколько хотел и гулял когда хотел, а теперь ему необходимо учиться, подчиняться жестким требованиям педагога и выполнять домашние задания. Как помочь ребенку адаптироваться к школе после каникул?
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