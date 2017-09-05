«Шпаргалка»: Как помочь ребенку адаптироваться к школе

С началом учебы коренным образом меняется образ жизни ребенка. Три летних месяца он отдыхал, спал сколько хотел и гулял когда хотел, а теперь ему необходимо учиться, подчиняться жестким требованиям педагога и выполнять домашние задания. Как помочь ребенку адаптироваться к школе после каникул?