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← Молодёжка: Дополнительное образование - это интересно!

«Шпаргалка»: Как помочь ребенку адаптироваться к школе

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ученица

С началом учебы коренным образом меняется образ жизни ребенка. Три летних месяца он отдыхал, спал сколько хотел и гулял когда хотел, а теперь ему необходимо учиться, подчиняться жестким требованиям педагога и выполнять домашние задания. Как помочь ребенку адаптироваться к школе после каникул?

Метки: в Перми, Общество, Образование

Опубликовано: 05.09.2017 в 15:20 в рубрике - Новости T7-inform

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