Молодёжка: Дополнительное образование - это интересно!
Второй год подряд преподаватели дополнительного образования Пермского района до начала учебного года встречаются в Усть-Качкинской средней школе, чтобы рассказать о своих планах и показать, что сделали за минувший год. На встрече педагоги пробовали себя в танцах, учились управлять роботом, плели пояса, изучали роспись и даже исследовали минеральную воду. А педагоги из мулянской средней школы привезли на встречу с коллегами 3Д-принтер, который собрали вместе с детьми.
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