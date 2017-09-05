ВОВРЕМЯ! Программа про детей и для детей
ГТРК "Пермь" дарит юным пермякам телепередачу "ВОВРЕМЯ. ПРО детей". Здесь детские новости, конкурсы, мастер-классы, музыка и еще много интересного.
В гостях у программы - образцовый детский коллектив эстрадной студии "Антарес" Дворца детского (юношеского) творчества.
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