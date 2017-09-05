Арбитражный апелляционный суд поддержал позицию УФАС

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрел апелляционные жалобы заявителя МУП «ПермГорЭлектроТранс» и компании «ИТ-ЦентрСервис» на решение Арбитражного суда Пермского края. Представители МУП «ПермГорЭлектроТранс» попытались оспорить решение и предписание Пермского УФАС России, выданные учреждению в конце марта 2017 года по факту ограничения количества участников в электронном аукционе на поставку валидаторов. Начальная цена контракта составила 4, 9 млн рублей.

При описании объекта закупки в документации все технические параметры указывали только на один продукт конкретного производителя, что противоречит п.1 ч.1 ст. 33 Закона о закупках. При рассмотрения дела заказчик также не предоставил объективные подтверждения того, что указанным требованиям соответствуют товары, как минимум двух производителей.

21 марта Пермское УФАС выдало предписание МУП «Пермгорэлектротранс» об устранении нарушения. Не согласившись с указанными решением, МУП «Пермгорэлектротранс» обратилось в Арбитражный суд Пермского края. Еще до вынесения решения в определении суда указывалось на недопустимость заключения контракта на время рассмотрения дела, однако МУП «Пермгорэлектротранс» нарушил предписание и заключил контракт с единственным поставщиком. В результате рассмотрения дела Арбитражный суд Пермского края подтвердил правоту Пермского УФАС, оставив в силе решение антимонопольного ведомства.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд также постановил оставить без изменения решение Арбитражного суда Пермского края, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.