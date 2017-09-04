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Павел Миков: «Каждой проблеме - особое внимание»

 

 лагерь

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Павел Миков представил депутатам ежегодный доклад за 2016 год. И в этом  важном документе собраны вовсе не «итоги и планы», а  конкретные действия детского омбудсмена.  Ведь когда дело касается соблюдения и защиты прав детей, то главное – это повседневная  работа с обращениями и конкретными проблемами. Именно об этом состоялся наш разговор с Павлом Владимировичем.

 

ПРОБЛЕМЫ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ РЕШАЕМ СООБЩА

 – Павел Владимирович, говорим ли мы об итогах года или же о повседневной работе – мы всегда говорим о проблемах и их решениях. Такая у Вас работа. Какими проблемами в 2016 году пришлось заниматься наиболее часто?

 – Законом Пермского края определены группы детей, чьи права приоритетно должен защищать уполномоченный по правам ребенка. Особое внимание – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям с ограниченными возможностями здоровья и несовершеннолетним правонарушителям. С удовольствием отмечу, что в 2016 году почти все мои рекомендации в части реализации права на охрану здоровья детей-инвалидов министерством здравоохранения Пермского края были выполнены. Так, в 2016 году в крае была организована и налажена работа школ для родителей, воспитывающих детей-инвалидов: это школа диабета, школа астмы, аллергошкола, школа для родителей детей, страдающих муковисцидозом. В основном такие школы работают на базе Детской краевой клинической больницы, но есть они и в ряде городских и территориальных больниц. Например, в Городской детской больнице № 13, где три года назад было открыто первое в крае отделение паллиативной помощи, сейчас работает школа грамотного ухода: родителей тяжелобольных детей обучают навыкам оказания паллиативной помощи в домашних условиях.

Кстати, еще в 2015 году я поднимал проблему по сохранению младшего и среднего медицинского персонала, который работает с тяжелобольными детьми. Текучка кадров очень высокая – за год меняется порядка 50% сотрудников! Да, работать с тяжелобольными детьми сложно не только физически, но и эмоционально. А установленные зарплаты среднего медперсонала совсем не мотивировали. По моей рекомендации в минздраве края продумали и установили систему надбавок для младшего и среднего медперсонала в размере от 30 до 50% от оклада.

К сожалению, пока остаются актуальными проблемы, связанные со льготным обеспечением лекарствами. Отмечу, что ситуация за последние пять лет улучшилась и обращений по этим вопросам стало значительно меньше.

 – Порой от этих препаратов зависит жизнь ребенка. Как можно решить проблему?

 – Необходимо увеличить финансирование, а также ускорить сертификацию отдельных препаратов на территории РФ и по возможности легализовать их ввоз. Я уже направил обращение в адрес Министерства здравоохранения РФ и надеюсь, что министерство здравоохранения края выйдет на Минздрав РФ с аналогичной инициативой.

Радует, что в 2016 году совместно с благотворительным фондом «Дедморозим» и общественными организациями пациентов и родителей детей-инвалидов нам удалось практически полностью решить проблему обеспечения лекарствами детей с редкими генетическими заболеваниями.

В 2016 году на краевом и федеральном уровнях я занимался вопросами защиты прав детей с сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым). Проблема состояла в том, что в 2015 году согласно Приказу Минтруда и социальной защиты РФ дети с этим заболеванием выводились из категории «дети-инвалиды». В 2016 году на встрече с министром труда и социальной защиты Максимом Топилиным и я поднял эту проблему. И мы добились успеха! В Федеральные нормативные акты были внесены изменения, и сейчас дела обстоят так: детям с диабетом I типа инвалидность до 14 лет не снимают, а в возрасте от 14 до 18 лет вопрос решается индивидуально – по показаниям.

Весь прошлый год в сотрудничестве с правительством края решали вопрос строительства современного краевого комплексного центра реабилитации людей с инвалидностью. Благодаря поправкам в бюджет на 2017 год были заложены средства на разработку проектно-сметной документации, и я уверен, что что в 2018 году начнется долгожданное строительство.

Очень важным событием 2016 года стало создание в Пермском крае Ассоциации общественных объединений родителей, воспитывающих детей-инвалидов. Я очень этому рад, ведь объединены усилия 14 общественных организаций, а это значит, что появилась возможность гораздо более эффективно реализовывать проекты и сообща и на самых разных уровнях отстаивать интересы семей с детьми-инвалидами.

 

ДЕТЯМ-СИРОТАМ ПОМОГУТ ПОСЛЕ ИНТЕРНАТА

 – Фокус вашего особого внимания – это также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

 – Да, и в этой сфере в 2016 году целый ряд моих рекомендаций и предложений был не просто учтен, а принял силу законов и изменил социальные практики. Например, в 2015 году я внес предложение: приемные семьи, которые воспитывают 3 и более детей-сирот, так же, как и многодетные семьи, должны быть освобождены от уплаты транспортного налога. Данная поправка была внесена в краевой закон о транспортном налоге, и с 1 января 2017 года такие семьи освобождены от уплаты этого налога. Я ставил вопрос о необходимости расширения объемов и такой меры социальной поддержки, как постинтернатное сопровождение детей-сирот – выпускников государственных учреждений и выпускников из приемных семей. Правительство края меня поддержало: объем ежегодного финасирования на 2016 и 2017 годы – 18 миллионов рублей. Это значит, что 85% выпускников из числа детей-сирот будут охвачены услугами постинтернатного сопровождения.

            – Есть ли изменения в сфере образования?

            – 19 июня этого года глава региона Максим Решетников, в том числе и благодаря мои рекомендациям, внес в ЗС законопрект, где предусмотрена дополнительная гарантия детям-сиротам с умственной отсталостью за счет средств бюджета края дважды пройти профессиональное обучение. Очень надеюсь, что 17 августа Законодательное Собрание поддержит инициативу губернатора и с 1 сентября 2017 года дети-сироты с умственной отсталостью, которые уже один раз получили профессию, смогут обучаться вновь. Это большой шаг вперед.

Важный вопрос – увеличение размера ежемесячной денежной выплаты на проезд в общественном транспорте для детей-сирот. Закон гарантирует таким детям полное государственное обеспечение. Стало быть, проезд для них должен быть бесплатным. Однако сегодня размер пособия на покупку проездного составляет всего 359 рублей, а реальная стоимость 60 поездок – 720 рублей. Поэтому по итогам 2016 года я внес предложение увеличить это пособие до 720 рублей с последующей ежегодной индексацией в зависимости от роста цен.

Кроме того я предложил увеличить ежемесячное пособие на детей-сирот, получающих профобразование. Прожиточный минимум в Пермском крае с 2016 года составляет 10 251 рубль. Фактически же размер ежемесячного пособия для детей-сирот, обучающихся в средних профессиональных учебных заведениях, почти на 2 тыс. рублей меньше: юноши получают 8066 рублей, девушки – 8288 рублей. И это с учетом обязательной соцстипендии. Получается, что реально они находятся за чертой бедности. Считаю, что правительству края необходимо изыскать возможность увеличения ежемесячного пособия для таких детей.

К сожалению, в 2016 году на 30% увеличилось количество обращений, связанных с нарушением прав ребенка в сфере образования. И если раньше около 60% обращений было связано с невозможностью получить путевку в детский сад (к счастью, благодаря эффективной программе строительства детских садов в последние три года острота этой проблемы снята), то сегодня большинство обращений связано с конфликтами между родителями и учителями, детьми и учителями, с нарушением норм педагогической этики. Это тревожит. А знаете ли вы, что в соответствии с Федеральным законом «Об образовании» с 2013 года во всех школах должны быть созданы и действовать конфликтные комиссии? И именно они на уровне школы должны рассматривать такого рода проблемы? Весь 2016 год я анализировал работу этих комиссий и вынужден признать: комиссии в школах, конечно, созданы, но только на бумаге, формально. Во многих школах эти комиссии не собирались ни разу. «Включить» этот механизм – важная задача на 2017 год. Необходимы массовое обучение членов комиссий, четкие методические рекомендации и процедуры, а также единый краевой мониторинг эффективности этих комиссий. И это суть моих рекомендаций для министерства образования и науки края.

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 04.09.2017 в 18:21 в рубрике - Новости T7-inform

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