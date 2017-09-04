По краю ожидаются сильные дожди

МЧС России сообщает: по данным Пермского гидрометцентра днем 4 сентября местами на территории Пермского края ожидаются сильные и очень сильные дожди.

Уважаемые жители! Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте.

Пешеходам следует соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них. Помните, что при интенсивных дождях увеличивается тормозной путь автомобиля и снижается видимость на дороге.

Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы.

Владельцам частных домов советуют принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.

«Телефон доверия» ЦРЦ МЧС России 8(499)449-89-89.

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю 8(342) 2584-002».