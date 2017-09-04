По краю ожидаются сильные дожди
МЧС России сообщает: по данным Пермского гидрометцентра днем 4 сентября местами на территории Пермского края ожидаются сильные и очень сильные дожди.
Уважаемые жители! Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте.
Пешеходам следует соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них. Помните, что при интенсивных дождях увеличивается тормозной путь автомобиля и снижается видимость на дороге.
Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы.
Владельцам частных домов советуют принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.
«Телефон доверия» ЦРЦ МЧС России 8(499)449-89-89.
«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю 8(342) 2584-002».
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