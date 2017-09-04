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Павел Миков: «Каждой проблеме - особое внимание» →

Семья - городской символ счастья

семья

Простые жизненные сюжеты наполняют наши дни смыслом. И тема семьи, родительства, детства – та самая. Семья – это место силы, это наши крылья и наш кислород.

Скоро в Перми появится скульптура, символизирующая семейные ценности. Авторы идеи – детский омбудсман Павел Миков и руководитель Пермского городского родительского совета Светлана Денисова. Но какой будет эта скульптура – решать нам с вами!

«Хотелось бы, чтобы в Перми появилось еще одно знаковое место для горожан – доброе, теплое, которое со временем обязательно станет одним из самых любимых, – говорит Павел Миков. – Важно, чтобы в городском пространстве появился символ счастливой, полной, многодетной семьи. Пусть эта скульптура  станет местом притяжения для влюбленных, будущих мам, семей с детьми и, конечно, для тех, кто только мечтает  найти свою любовь, мечтает о семье и  детях. Было бы здорово, если бы вокруг этой скульптуры родилась городская легенда, с ней были бы связаны хорошие приметы. И конечно, сама скульптура и процесс ее создания – это повод задуматься о своей семье, о воспитании, о близких, о доме и вечных ценностях».

Важно, что скульптура станет по настоящему народной, ведь принять участие в ее создании  может каждый пермяк. Например, придумать эскиз скульптуры или внести благотворительный взнос и принять участие в голосовании за лучшую идею.

История  скульптуры «Счастливая семья» уже началась – следите за новостями!

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 04.09.2017 в 18:00 в рубрике - Новости T7-inform

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← По краю ожидаются сильные дожди

Павел Миков: «Каждой проблеме - особое внимание» →

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