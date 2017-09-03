ВОВРЕМЯ. Про Добрянский район

Утреннее шоу "ВОВРЕМЯ" познакомит телезрителей с добрыми новостями со всего Пермского края, научит делать куклу из бересты, готовить традиционные добрянские вафли и пряник-добряник, и просто зарядит позитивной энергией на целый день.

Программа "Вовремя" встречает гостей из Добрянского района.