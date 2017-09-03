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ВОВРЕМЯ. Про Добрянский район

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Добрянка

Утреннее шоу "ВОВРЕМЯ"  познакомит телезрителей  с добрыми новостями со всего Пермского края,  научит делать куклу из бересты, готовить традиционные добрянские вафли и пряник-добряник, и просто зарядит позитивной энергией на целый день.

Программа "Вовремя" встречает гостей из Добрянского района.

 

 

Метки: в Пермском крае, Общество, Культура

Опубликовано: 03.09.2017 в 13:37 в рубрике - Новости T7-inform

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