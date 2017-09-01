Пермь - зеленый город
В сентябре начинается осенний этап озеленительной кампании. Так, планируется высадить на придорожных газонах вдоль шоссе Космонавтов, улиц Братьев Игнатовых, Комбайнеров, Стахановской, Нефтяников ели, рябину, сосну, иву. Кроме того, эти газоны украсят новые живые изгороди из сирени и боярышника. На бульварной части улиц Индустриального района озеленители посадят клены, яблони, груши, березы, дубы, рябины. Всего более 100 деревьев.
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