В МЧС подвели печальные итоги купального сезона. На воде погибли 52 человека, из них 5 детей. Цифра в два раза меньше чем, в прошлом году, это связано с отсутствием жаркой погоды. В чрезвычайном ведомстве отметили, что большинство несчастных случаев произошло на так называемых «диких» пляжах, а также из-за купания в состоянии алкогольного опьянения. Что касается детей, за ними недосмотрели родители. Этим летом в Прикамье искупаться и позагорать можно было на 17 оборудованных пляжах. Пять из них функционировали в Перми, четыре в Кунгуре, по три в Осинском и Добрянском районах, один в Усть-Качке и Чайковском.