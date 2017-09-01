В МЧС подвели печальные итоги купального сезона
В МЧС подвели печальные итоги купального сезона. На воде погибли 52 человека, из них 5 детей. Цифра в два раза меньше чем, в прошлом году, это связано с отсутствием жаркой погоды. В чрезвычайном ведомстве отметили, что большинство несчастных случаев произошло на так называемых «диких» пляжах, а также из-за купания в состоянии алкогольного опьянения. Что касается детей, за ними недосмотрели родители. Этим летом в Прикамье искупаться и позагорать можно было на 17 оборудованных пляжах. Пять из них функционировали в Перми, четыре в Кунгуре, по три в Осинском и Добрянском районах, один в Усть-Качке и Чайковском.
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