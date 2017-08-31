Удача на даче: всё про фасоль
Про фасоль люди узнали почти 7 тысячелетий назад. По своему составу фасоль близка к мясу, ведь она на 75% состоит из белка. Можно ли вырастить фасоль на Урале?
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Про фасоль люди узнали почти 7 тысячелетий назад. По своему составу фасоль близка к мясу, ведь она на 75% состоит из белка. Можно ли вырастить фасоль на Урале?
Удача на даче: всё про фасоль
Можно ли вырастить фасоль на Урале?
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Удача на даче: всё про фасоль
Можно ли вырастить фасоль на Урале?
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