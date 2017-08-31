Проверено на себе: Парк научных развлечений
Одна из важных задач организаторов Парка - дать ребятам возможность потрогать науку руками. Научных хитростей в парке несколько сотен. Теоретические законы подкреплены практическими примерами. Дети в полном восторге, как и взрослые - проверено на себе!
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
История на экране: День знаний
Школа на «пятёрку»: Гимназия №5
Интерес к выборам подогреют бесплатные билеты в кино
Пульс города. Выпуск 30.08.2017
«Маслозавод Нытвенский» уничтожил испорченные корма
Россельхознадзор проверил погрузку охотничьего трофея
В Прикамье производили опасное молоко
ВОВРЕМЯ. ПРО Народ: Азербайджанская культура
ВОВРЕМЯ! Программа про детей и для детей
Дополнительное образование: раскрываем таланты ребёнка
Добавить комментарий: