История на экране: День знаний
Несмотря на то, что День знаний кажется вечным, это довольно молодой праздник. Только в 1984 году отдельным указом президиума Верховного Совета СССР День знаний был признан всенародным. Формальное распоряжение, ведь и до этого 1 сентября проводили торжественно - с парадными линейками, белыми фартуками и цветами. Редкие архивные кадры - в "Истории на экране".
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