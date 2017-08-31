История на экране: День знаний

Несмотря на то, что День знаний кажется вечным, это довольно молодой праздник. Только в 1984 году отдельным указом президиума Верховного Совета СССР День знаний был признан всенародным. Формальное распоряжение, ведь и до этого 1 сентября проводили торжественно - с парадными линейками, белыми фартуками и цветами. Редкие архивные кадры - в "Истории на экране".