Школа на «пятёрку»: Гимназия №5
Пермская гимназия №5 - школа возможностей. В основу образовательного процесса заложено разностороннее развитие школьников. Хочешь получать знания - учись, хочешь заниматься творчеством - можешь петь, танцевать или в шахматы играть. К каждому предмету - особенный подход. Подробности - в рубрике "Школа на пятерку".
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