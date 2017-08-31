Интерес к выборам подогреют бесплатные билеты в кино
Пришел на выборы – сходил бесплатно в кино. Как пишет интернет-издание газеты «Текст», 10 сентября пермяки, пришедшие проголосовать на выборах губернатора Пермского края, получат бесплатно билет в кино.
Как сообщили в НКО «Студенческие отряды», в акции могут принять участие все избиратели в возрасте от 18 до 35 лет. На избирательных участках они получат флаеры, которые потом можно обменять на билеты в кино.
Билеты в кино в обмен на флаеры будут выдавать кинотеатры сети «Киномакс» и «Синема парк» с 11 сентября до 11 октября. Так что спешите сделать свой выбор.
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