ВОВРЕМЯ. ПРО Народ: Азербайджанская культура
Выпуск 30 августа 2017. Утреннее шоу пермского телевидения о народах Прикамья. Быт, игры, танцы, музыка, рецепты вкусных национальных блюд, традиции, новости и всё, чем живут народности, населяющие Пермский край. Что значит для мужчин Азербайджана папаха и как приготовить вкусное и сытное блюдо кю-кю?
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