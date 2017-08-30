ВОВРЕМЯ. ПРО Народ: Азербайджанская культура

Выпуск 30 августа 2017. Утреннее шоу пермского телевидения о народах Прикамья. Быт, игры, танцы, музыка, рецепты вкусных национальных блюд, традиции, новости и всё, чем живут народности, населяющие Пермский край. Что значит для мужчин Азербайджана папаха и как приготовить вкусное и сытное блюдо кю-кю?