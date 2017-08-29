ВОВРЕМЯ! Программа про детей и для детей
В дни школьных каникул Государственная телерадиокомпания "Пермь" дарит юным пермякам телепередачу "ВОВРЕМЯ. ПРО детей". Здесь детские новости, конкурсы, мастер-классы, музыка и еще много интересного. А первый выпуск программы посвящен одаренным детям.
Выпуск от 29 августа 2017г.
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