В Прикамье производили опасное молоко

При проведении государственного мониторинга качества и безопасности пищевой продукции: молока сырого коровьего, отобранного на одной из молочно-товарных ферм ООО «Талицкое» Очерского района Пермского края и дальнейшем его исследовании в ФГБУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория» было обнаружено повышенное наличие метаболитов нитрофуранов. Данный факт является нарушением требований ч. 1 ст. 10 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880; ст. 16 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» ТР ТС 033/2013, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 N 67, за которое юридическому лицу назначено административное наказание в виде штрафа в размере 50000 рублей. В настоящее время в сельскохозяйственном предприятии проводятся мероприятия по организации усиленного лабораторного контроля выпускаемой животноводческой продукции.