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Дополнительное образование: раскрываем таланты ребёнка

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Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был всесторонне развит. Поэтому на помощь общему образованию приходит дополнительное. 

Как правильно выбрать направление дополнительного образования? Смотрите нашу шпаргалку.

Метки: в Перми, Общество, Образование

Опубликовано: 29.08.2017 в 12:41 в рубрике - Новости T7-inform

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