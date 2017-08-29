← Молодёжка: Детский патриотический лагерь «Прикамская застава»
Дополнительное образование: раскрываем таланты ребёнка
Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был всесторонне развит. Поэтому на помощь общему образованию приходит дополнительное.
Как правильно выбрать направление дополнительного образования? Смотрите нашу шпаргалку.
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