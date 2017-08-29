Молодёжка: Детский патриотический лагерь «Прикамская застава»
В патриотическом лагере "Прикамская застава" все строго по расписанию. Подъем в 7 утра, до отбоя у детей нет свободной минутки. Здесь мальчишки и девчонки изучают строевую подготовку, разбирают и собирают автомат Калашникова и учатся выживать в экстремальных условиях.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Как заставить робота танцевать?
В день выборов в Перми выступит Олег Газманов и DJ Smash
Пермь захлестнула «Джаз-лихорадка»
Пролетая над Усольем: Обелиск космонавтам
Доброе место: Белая гора
Шпаргалка для родителей первоклассника
Россельхознадзор предотвратил вывоз зараженной продукции
Автовокзал устранил нарушение закона о защите конкуренции
Подпорки для яблони: как спасти урожай?
Пермь. Вести-Спорт
Добавить комментарий: