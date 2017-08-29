Молодёжка: Детский патриотический лагерь «Прикамская застава»

В патриотическом лагере "Прикамская застава" все строго по расписанию. Подъем в 7 утра, до отбоя у детей нет свободной минутки. Здесь мальчишки и девчонки изучают строевую подготовку, разбирают и собирают автомат Калашникова и учатся выживать в экстремальных условиях.