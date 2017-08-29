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Молодёжка: Детский патриотический лагерь «Прикамская застава» →
Как заставить робота танцевать?
В гостях у програмы "Вовремя" победители всероссийского Робофеста-2017 - автор проекта "Танцующие роботы" ученик Академической школы информационных технологий Максим Меркушев и заместитель директора этой школы Галина Пастухова.
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