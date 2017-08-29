В день выборов в Перми выступит Олег Газманов и DJ Smash
10 сентября в день выборов в Перми выступит Олег Газманов и DJ Smash. А накануне на эспланаде пройдет концерт Хора Турецкого. Акция получила говорящее название «Остаемся в городе». Все концерты пройдут под открытым небом, вход свободный.
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