В субботу Пермь захлестнула «Джаз-лихорадка». Международный джазовый фестиваль прошел в столице Прикамья в двенадцатый раз. Грандиозный марафон начался на площади перед Органным концертным залом. По многолетней традиции самый многочисленный музыкальный «десант» высадили пермяки – хозяева фестиваля. Оркестр «Кругозор», ансамбль «Аристократы», «Киндер-джаз», хор «Млада» и квинтет Романа Аверина, биг-бэнд Пермского музыкального колледжа под управлением Евгения Манцырина. Порадуют и ближайшие соседи: коллектив «Дети-саксофонисты» из Екатеринбурга и джаз-ансамбль «Лихорадочный удмурт» из Ижевска. В Большом зале филармонии прошло самое захватывающее и сакральное действо - джем-сейшн - встречи с джаз-ансамблем под управлением трубача Сергея Проня, с московским биг-бэндом Chertkov jazz band (Москва), джаз-трио Романа Мирошниченко, Jet Lemon Band из Германии и знаменитым трио Олега Бутмана и американской вокалисткой Зенией МакФерсон.