Пролетая над Усольем: Обелиск космонавтам

Устремленной в небо ракетой высится в Усолье на берегу Камы обелиск космонавтам Алексею Леонову и Павлу Беляеву. Полет космического корабля "Восход-2" в марте 1965 года стал выдающимся достижением советской космонавтики - человек впервые вышел в открытый космос. А для жителей Прикамья полет корабля "Восход-2" значит много больше, чем для остальных жителей нашей планеты.