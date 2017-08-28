Пролетая над Усольем: Обелиск космонавтам
Устремленной в небо ракетой высится в Усолье на берегу Камы обелиск космонавтам Алексею Леонову и Павлу Беляеву. Полет космического корабля "Восход-2" в марте 1965 года стал выдающимся достижением советской космонавтики - человек впервые вышел в открытый космос. А для жителей Прикамья полет корабля "Восход-2" значит много больше, чем для остальных жителей нашей планеты.
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