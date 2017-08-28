Доброе место: Белая гора

Монастырь на Белой горе под Кунгуром часто называют Уральским Афоном. Это одна из главных достопримечательностей Пермского края и Урала. Белой гору прозвали оттого, что здесь долго не тает снег, и церковь здесь решили строить белоснежную. Сведения об истории Белогорского монастыря и Крестовоздвиженского храма, а также уникальные кадры с высоты птичьего полета - в нашем видео.