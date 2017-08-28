Шпаргалка для родителей первоклассника
Ваш ребенок первый раз идет в школу – это важное событие не только в его, но и в жизни всей семьи. Как пережить предстоящие хлопоты, как подготовить ребенка и как 1 сентября сделать настоящим праздником для новоиспеченного первоклассника?
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