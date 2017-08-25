Россельхознадзор предотвратил вывоз зараженной продукции

15.08.2017 при досмотре партии пиломатериала объемом 400 кубических метров, подготовленной для отправки водным транспортом в Астрахань, на погрузочной площадке порта г. Березники госинспектором отдела карантина растений выявлено несоответствие подкарантинной продукции фитосанитарным требованиям. На основании п.14 приказа МСХ РФ от 13 июля 2016 № 293 «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата» организации-отправителю отказано в выдаче фитосанитарного сертификата.

Событие квалифицируется ст.10.1 КоАПРФ - нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками. Мастер погрузки привлечен к административной ответственности. Организации-отправителю предложено устранить нарушения и представить отправляемую продукцию на досмотр повторно. Таким образом, предотвращен вывоз зараженной продукции.