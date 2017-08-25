Автовокзал устранил нарушение закона о защите конкуренции





8 августа комиссия Пермского УФАС России признала в действиях ПКГУП «Автовокзал» нарушение пункта 3 части 1 статьи 10 федерального закона о защите конкуренции. Нарушение заключалось в навязывании невыгодных условий договора оказания услуг автовокзалов, заключаемых с перевозчиками ОАО «кунгурская автоколонна 1957» и ООО «Компас». ПКГУП «Автовокзал» включало в эти договоры условия о выплате штрафов перевозчикам в свою пользу на действия, которые не имеют отношения к автовокзалу.

При этом автовокзал занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг автовокзалов в границах городов: Краснокамск, Кудымкар, Очер, Лысьва, Оса, Чернушка, Верещагино, Добрянка, Нытва, а также в границах поселений: Барда, Ильинское, Орда, Сива, Суксун, Усть-Качка, Калинино, Серга, Звездный, Карагай, павловский, Северный Коммунар, Суда, Уинское.

Несмотря на возражения перевозчиков относительно таких штрафов, автовокзал настаивал на них. «Нужно учесть, что заключение договоров с объектами транспортной инфраструктуры, коим является ПКГУП «Автовокзал», являются обязательным для перевозчиков в силу действующего законодательства», - отмечает заместитель руководителя Управления Марина Кудрявцева.

Выявленное нарушение автовокзал устранил в процессе рассмотрения антимонопольного дела, комиссия решила предписание не выдавать. За нарушение указанного требования закона о защите конкуренции ПКГУП «Автовокзал» может быть привлечено к административной ответственности в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей.