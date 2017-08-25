Подпорки для яблони: как спасти урожай?
Даже в конце лета за яблонями необходим уход. Сейчас яблоки наливаются, дереву тяжело, ветки могут обломиться. Если не предпринять меры, можно потерять часть дерева.
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Даже в конце лета за яблонями необходим уход. Сейчас яблоки наливаются, дереву тяжело, ветки могут обломиться. Если не предпринять меры, можно потерять часть дерева.
Подпорки для яблони: как спасти урожай?
Лучше заранее позаботиться о безопасности плодоносящих веточек, пока они не сломались под собственным весом.
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Пермяки отправятся на Чемпионат мира по пейнтболу
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В полуфинальном матче турнира в Перми встретились местные «Стальные Тигры» и «Московские Патриоты».
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Очередной день Всемирной Летней Универсиады в Тайбэе принёс России и Пермскому краю золотую медаль в плавании.
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Пермяки отправятся на Чемпионат мира по пейнтболу
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Чемпионат России по хоккею на траве: пермячки третьи
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Выпуск от 24 августа 2017 г.
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Борис Грызлов посетит предприятие «Машиностроитель»
В Пермь приедет Председатель Совета директоров АО «Корпорация Тактическое ракетное вооружение» Борис Грызлов.
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Манна федеральная: Край получит 600 млн на бесплатные лекарства
Решение об увеличении субвенций приняло правительство России.
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Подпорки для яблони: как спасти урожай?
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