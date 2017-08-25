Пермь. Вести-Спорт
Выпуск 24.08.2017. Главные темы:
- Очередной день Всемирной Летней Универсиады в Тайбэе принёс России и Пермскому краю золотую медаль в плавании.
- В московском центре спортивной подготовки «Крылатское» прошли матчи второго тура чемпионата России по хоккею на траве среди женских команд высшей лиги.
- Пермская команда «Стальные Тигры» стала бронзовым призером Чемпионата России.
- Пермская команда «Файтер Кидз» стала победителем Первенства России.
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