В Прикамье ожидаются грозы со шквалистым ветром

МЧС России сообщает: по данным Пермского гидрометцентра 25-26 августа на территории Пермского края ожидается гроза со шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с.

Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы. Владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.