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В Прикамье ожидаются грозы со шквалистым ветром

гроза

МЧС России сообщает: по данным Пермского гидрометцентра  25-26 августа на территории Пермского края ожидается гроза со шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с.

Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы. Владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае

Опубликовано: 25.08.2017 в 15:20 в рубрике - Новости T7-inform

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