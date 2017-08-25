В Прикамье ожидаются грозы со шквалистым ветром
МЧС России сообщает: по данным Пермского гидрометцентра 25-26 августа на территории Пермского края ожидается гроза со шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с.
Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями.
Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.
Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы. Владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.
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