Проверено на себе: Профессия путеукладчика
Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы. В Перми вовсю продолжается ремонт трамвайных путей на Северной дамбе. Михаил Стародуб изучил нелегкую профессию путеукладчика.
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Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы. В Перми вовсю продолжается ремонт трамвайных путей на Северной дамбе. Михаил Стародуб изучил нелегкую профессию путеукладчика.
В Перми открыли памятник княгине-великомученице Елизавете Федоровне
Княгиня Елизавета Романова была причислена к лику святых в 1992 году, а при жизни в Перми была 2 раза.
|смотреть видео читать25.08.2017 в 09:40
Проверено на себе: Профессия путеукладчика
Михаил Стародуб изучил нелегкую профессию путеукладчика.
|смотреть видео читать25.08.2017 в 09:15
На капустном балу не пусто никому
Как вырастить цветную капусту в условиях уральского климата?
|смотреть видео читать24.08.2017 в 17:56
Дмитрий Губерниев о ЧМ в Чайковском: «Поддержка феноменальная!»
В Чайковском продолжается Чемпионат мира по летнему биатлону. Для участия в нем прибыли сотни спортсменов из 25 стран мира.
|смотреть видео читать24.08.2017 в 17:36
Пресс-версия: обзор печатных изданий
О чем пишут местные газеты?
|смотреть видео читать24.08.2017 в 17:15
Борис Грызлов посетит предприятие «Машиностроитель»
В Пермь приедет Председатель Совета директоров АО «Корпорация Тактическое ракетное вооружение» Борис Грызлов.
|читать24.08.2017 в 15:13
Манна федеральная: Край получит 600 млн на бесплатные лекарства
Решение об увеличении субвенций приняло правительство России.
|читать23.08.2017 в 12:45
Ажиотаж на пустом месте? Пенсионеры «атакуют» ПФР
Актуальный вопрос - кому положен перерасчёт пенсии за декретные отпуска?
|смотреть видео читать23.08.2017 в 11:15
Без флага, гимна и формы: чем запомнится ЧМ в Лондоне?
Чемпионы России отдуваются за целую эпоху «не до конца чистых на руку» старожил отечественной Королевы спорта.
|смотреть видео читать21.08.2017 в 16:09
Кубковый успех российских асов
В Чехии завершился десятый чемпионат Европы по высшему пилотажу на спортивных самолетах в категории «Advanced».
|смотреть видео читать20.08.2017 в 14:05
В Перми открыли памятник княгине-великомученице Елизавете Федоровне
Проверено на себе: Профессия путеукладчика
На капустном балу не пусто никому
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