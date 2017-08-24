На капустном балу не пусто никому
Капуста давным-давно стала привычной для рациона. Существует несколько отдельных ее видов - белокочанная, листовая, савойская, кольраби, брюссельская. Самая капризная - цветная капуста. Как за ней ухаживать? Можно ли обрывать у капусты нижние листья? И как правильно ее поливать и подкармливать?
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