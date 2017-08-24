Пресс-версия: обзор печатных изданий

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← В Крайизбиркоме обсудили принципы журналистской этики

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Встречаемся у ротонды, – пишет газета «Аргументы и Факты – Прикамье». В Перми продолжают реконструировать набережную Камы.

На участке от Кафедрального собора до моста через Каму. Сейчас строители делают покрытие из гранитных плит, сети ливневой канализации, а также прокладывают водопровод, чтобы пермякам было комфортно отдыхать на обновлённой набережной.

Общая протяжённость участка ремонта - 1076 м. Строителям предстоит отремонтировать лестничные марши, пешеходные переходы через автомобильную дорогу и железнодорожные пути, сделать ограждение железной дороги, реконструировать сети наружного освещения.

После завершения ремонта на этом участке набережной планируют обустроить несколько спортивных площадок для детей, лаунж-зону с длинными скамейками, лежаками, гамаками и беседками.

 

 

Чуть менее чем через месяц время работы платных парковок в Перми сократится на час. Как пишет газета «Комсомольская правда - Пермь», время оплаты парковки увеличится с 15 до 20 минут.

Стоимость останется прежней – 15 рублей за час. Однако с 18 сентября изменится время бесплатной парковки - оно увеличится ровно на 60 минут. Парковаться бесплатно можно будет до 9 утра и после 7 часов вечера. Такое решение было принято после ряда обращений граждан, а также в результате проверки дефицита мест на парковках, - пояснили в Пермской дирекции дорожного движения.

Напомним, система оплаты парковок в центре Перми работает с 15 августа 2016 года. Ее зона ограничена улицами Пушкина, Попова, Советской и Николая Островского. За год пермские водители воспользовались услугой более 2 миллионов раз.

 

 

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 24.08.2017 в 17:15 в рубрике - Новости T7-inform

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