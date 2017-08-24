В Крайизбиркоме обсудили принципы журналистской этики

23 августа 2017 года состоялось очередное заседание Консультативного общественного совета при Избирательной комиссии Пермского края, посвященное рассмотрению соблюдения принципов журналистской этики в период избирательных кампаний.

В заседании приняли участие Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина, председатель Крайизбиркома Игорь Вагин, председатель Большого жюри Пермской краевой организации Союза журналистов России Галина Куличкина, а также представители Общественной палаты Пермского края и общественных организаций.

12 августа в Прикамье начался период агитации в СМИ. По словам председателя Избирательной комиссии Пермского края, это самое ответственное время за период избирательной кампании, так как участники избирательного процесса, уже обладая статусом зарегистрированных кандидатов, агитируют за себя публично через средства массовой информации. В этих условиях очень важно соблюдать требования закона и этики, как самим кандидатам, так и представителям СМИ.

Председатель Большого жюри Пермской краевой организации Союза журналистов России Галина Куличкина рассказала участникам Совета, что количество жалоб на нарушения избирательного законодательства в прошлом году в сфере СМИ сократилось почти в семь раз, по сравнению с аналогичными кампаниями 2011 года. В текущем году кампания по выборам губернатора и муниципальные выборы проходят бесконфликтно и чисто, что подтверждается тем, что жалобы на незаконные или неэтичные публикации в СМИ отсутствуют. Это результат совместных усилий Избирательной комиссии, Уполномоченного по правам человека и Пермской организации Союза журналистов. Тем не менее, сохраняется опасность использования недопустимых методов политической борьбы. Именно поэтому было принято совместное решение обратиться к журналистскому сообществу с целью недопущения подобных инсинуаций в период текущей кампании. «Мы напоминаем о необходимости придерживаться правил профессиональной этики сотрудников СМИ, обозначенных в Кодексе профессиональной этики российского журналиста», - отметила Галина Куличкина.

Татьяна Марголина, являясь членом Большого жюри, в свою очередь, отметила положительную тенденцию сокращения нарушений в сфере информирования о выборах. Тем не менее, Уполномоченный по правам человека в Пермском крае призвала СМИ еще раз обратить внимание на недопустимость наличия в информационных материалах признаков экстремизма, ксенофобии и унижения человеческого достоинства других участников избирательного процесса.

Стоит отметить, что в период с 12 августа по 9 сентября 2017 года публиковать и транслировать агитационные материалы могут только те средства массовой информации, которые предварительно уведомили Избирательную комиссию о своей готовности участвовать в кампании, а это 25 телеканалов, 28 радиоканалов, 92 периодических печатных изданий и 11 сетевых СМИ. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте Крайизбиркома.

Также на сайте можно скачать памятку для представителей средств массовой информации, в которой подробно изложены права и обязанности СМИ, правила проведения предвыборной агитации, уделено внимание запретам и ограничениям, установленным для СМИ, а также несколько разделов посвящены ответственности за нарушение законодательства.