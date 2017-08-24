ВОВРЕМЯ. Про Добро: Ильинский район
Утреннее шоу "ВОВРЕМЯ" познакомит телезрителей с добрыми новостями со всего Пермского края и просто зарядит позитивной энергией на целый день. Также в программе - мастер-класс по обвинской росписи и рецепт настоящего обвинского пирога из судака и слоеного дрожжевого теста.
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