Это неправильный мед

12 августа 2017 года в с. Уинское, Уинского района прошел праздник Медовый спас. В ходе контрольно-надзорных мероприятий на празднике, госинспектором отдела южного межрайонного пункта, проверено 11 предпринимателей и физических лиц, реализующих поднадзорную продукцию. Выявлено три нарушения. Граждане Кочкин И.А. и Рахимзянова Х.И. осуществляли продажу меда натурального, а гражданка Пестерева А.Ю. осуществляла реализацию рыбной продукции без ветеринарных сопроводительных документов. Нарушены пункты 2,3 Правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, утв. Приказом Минсельхоза России № 589 от 27.12.2016.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий составлены протоколы об административных правонарушениях, по ст. 10,8. ч 1 КоАП.