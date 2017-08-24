Подозрительные фрукты продавали в Краснокамске

18 августа 2017 года госинспекторами отдела карантина растений Управления Россельхознадзора по Пермскому краю при проведении контрольно-надзорных мероприятий в г. Краснокамск Пермского края выявлены нарушения требований законодательства РФ в области карантина растений.

Основным нарушением является осуществление реализации подкарантинной продукции (фрукты, овощи) без документов, подтверждающих их происхождение и карантинное фитосанитарное состояние, что может послужить причиной появления и распространения карантинных организмов на территории Пермского края.

Виновные лица привлечены к административной ответственности по ст. 10.1 КоАП РФ «Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками».