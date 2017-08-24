Выборы губернатора будут транслироваться в Интернет





Компания «Ростелеком» и Избирательная комиссия Пермского края заключили государственный контракт на организацию видеонаблюдения и трансляцию изображения в интернет с избирательных участков региона при проведении единого дня голосования 10 сентября 2017 года.

Для обеспечения прозрачности процедуры голосования на выборах губернатора Пермского края системой видеонаблюдения будут оборудованы 722 избирательных участка Прикамья, при этом с 683 трансляция будет вестись в онлайн-режиме. Кроме того, впервые будет обеспечена прямая видеотрансляция процедуры приемки протоколов участковых избирательных комиссий и установления итогов голосования в 55 территориальных избирательных комиссиях.

Для видеонаблюдения за процедурами голосования и подсчета голосов избирателей связисты установят на участках программно-аппаратные комплексы, которые состоят из двух IP-видеокамер, источника бесперебойного питания, SD-карт и набора соединительных кабелей. Использование IP-камер позволит получить видеоизображение высокого качества.

В соответствии с нормативами на участках одна камера будет направлена на место работы со списками избирателей и выдачи избирательных бюллетеней, а вторая - на урны для голосования, где после окончания голосования также будет проводиться подсчет голосов. При этом камеры не будут снимать места для заполнения бюллетеней, чтобы не нарушать тайну голосования.

«Законность проведения выборов – общая цель всех участников избирательного процесса. Видеонаблюдение на избирательных участках – только часть мер, которые будут приняты, чтобы исключить даже малейшие нарушения. Впервые мы организуем видеонаблюдение в ТИКах, куда после завершения подсчета голосов поступают итоговые протоколы УИК и устанавливаются итоги выборов. Мы заинтересованы в максимальной открытости этих процессов, чтобы минимизировать количество споров и жалоб», - отмечает председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин.

Наблюдать за работой избирательных участков можно будет на портале www.webvyboryedg.ru. Видеотрансляция начнется 10 сентября с 8:00 по местному времени и завершится после формирования итогового протокола. Просмотр будет доступен после предварительной регистрации на портале или авторизации через аккаунты в социальных сетях.

«Техническое оснащение системы видеонаблюдения позволит одновременно смотреть трансляцию с одной камеры не менее, чем 60 тыс. пользователям, а с различных камер - не менее, чем 1 млн 200 тыс. наблюдателям. Кроме того, за сутки доступ к видеотрансляции смогут получить не менее 25 млн человек. Все подключения серверов видеотрансляции к сети будут защищены с использованием самых современных средств защиты от DdoS-атак», - комментирует и.о. заместителя директора - технический директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Кулаков.

Во время выборов связисты будут работать в особом режиме: будет организовано дежурство бригад технической поддержки для немедленного выезда на восстановление связи в аварийных ситуациях.