Пульс города. Выпуск 23.08.2017

Программа о жизни города и его жителей. Новости, история, интересные факты.

Сегодня в выпуске: обзор прессы, традиционные рубрики "Пермяки" и "Проверено на себе", шпаргалка для родителей первоклассников и еще много всего интересного о летней жизни города в эфире программы "Пульс города".