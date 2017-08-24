Пульс города. Выпуск 23.08.2017
Программа о жизни города и его жителей. Новости, история, интересные факты.
Сегодня в выпуске: обзор прессы, традиционные рубрики "Пермяки" и "Проверено на себе", шпаргалка для родителей первоклассников и еще много всего интересного о летней жизни города в эфире программы "Пульс города".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Гостям ярмарки продавали подозрительное мясо
Зри в корень
Прикамская кухня: готовим чак-чак
ВОВРЕМЯ. ПРО Народ: коми-язьвинцы
Шпаргалка: Готовимся к школе
Тот самый КВН: «Сборная бывших спортсменов»
ВОВРЕМЯ. Про детей
За непредоставление сведений в УФАС - штраф
В кругу друзей
Поймай, если сможешь
Добавить комментарий: